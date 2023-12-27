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Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı

Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto eden PKK yandaşları Almanya ve İsviçre'de paçavralarla sokağa çıkarak terör örgütü lehine sloganlar atıp pankartlar açtı.