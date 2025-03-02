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Almanya'da bir aracın gizli bölmelerinde esrar ele geçirildi

Almanya'da bir aracın gizli bölmelerinde esrar ele geçirildi Kiel kenti gümrük yetkilileri tarafından yapılan bir kontrol sırasında bir aracın özel gizli bölmelerinde saklanmış 800 bin euro değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.