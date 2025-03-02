Almanya'da bir aracın gizli bölmelerinde esrar ele geçirildi

Almanya’ya gelmekte olan Norveç plakalı bir araç, şüphe üzerine rutin kontroller kapsamında durduruldu.
Litvanyalı araç sürücüsünün ifadelerinde çelişkiler olması üzerine gümrük kontrol ekibi çağrıldı.
GİZLİ BÖLMELERDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Yapılan detaylı inceleme sonucunda araçta gizli bölmeler tespit edildi.
Uyuşturucu maddeler, aracın koltuklarının altındaki boşluklara ve çift tabanlı bagaj zeminine gizlenmiş şekilde bulundu.
800 BİN EURO DEĞERİNDE
Araç sürücüsü gözaltına alınırken gümrük yetkilileri, özel olarak hazırlanmış bu bölmelerde toplamda 80 kilogram esrar bulunduğunu açıkladı.
Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 800 bin euroyu aştığı belirtildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sürücü hakkında, yasa dışı uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu yasasına aykırı hareket etmekten soruşturma başlatıldı.
Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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