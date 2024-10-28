Almanya’da bir cezaevinde mahkumlara kötü muamele soruşturması

AA & Ensonhaber

Alman basınında çıkan haberlere göre, Gablingen Cezaevi’nde mahkumların dövülmesi ve özel güvenlikli hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz bir şekilde tutulduğu iddiaları gündeme geldi.

Augsburg Savcılığı, aralarında cezaevi müdür yardımcısının da bulunduğu çok sayıda cezaevi personeli hakkında adam yaralama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis cezaevinde arama yaparak birçok belgeye el koydu.

"MAHKUMLAR HÜCREDE ÇIPLAK, BATTANİYESİZ VE ŞİLTESİZ TUTULDU"

Cezaevindeki koşullar hakkında suç duyurusunda bulunan bir avukat, müvekkilinin çıplak ve battaniyesiz bir hücrede tutulduğunu ve tuvalet ihtiyacını bir deliğe yapmak zorunda kaldığını aktardı.

Bir dönem Gablingen Cezaevi’nde doktor olarak görev yapan Katharina Baur, Bayerischer Rundfunk'a verdiği demeçte, mahkumların yüzde 80'inin hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz kaldığını gözlemlediğini belirtti. Baur, bu tür hücrelerin intihara meyilli veya personele saldıran mahkumlar için kullanıldığını ifade etti.

CEZAEVİ AVUKATLARI, İDDİALARI REDDETTİ

Cezaevi müdür yardımcılarının avukatları Holm Putzke ve Alexander Stevens ise mahkumlara yönelik kötü muamele iddialarının asılsız olduğunu ve müvekkillerinin bu suçlamaları reddettiğini savundu.

Almanya Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich, bu tür ağır iddiaların titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı ve süreç tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu belirtti.