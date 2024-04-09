Almanya'da boykot çağrısı yapan sunucunu kovuldu İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan Alman sunucu tarafsızlık kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sunucu işten çıkarılmasının ardından yaptığı paylaşımla, "Filistin için konuşan tüm sesler susturulmaya çalışılıyor" dedi.

AA

Gazze'de 186 gündür katliam yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bazı ürünleri almayarak boykot eden vatandaşların sayısı da arttı.

Son olarak Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildiği bildirildi.

İşine son verildi

Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) yapılan açıklamada, Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği ifade edildi.

Tarafsızlık kuralını ihlal ettiği belirtildi

Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı "MixTalk "ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu belirtildi.

"İlkelerin ihlal edildiğini düşünmektedir"

SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Boykot çağrısı yaptı

Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)