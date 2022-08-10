Almanya'da emeklilik yaşını 70'e çıkaralım tartışmaları

Nüfusundaki artan yaşlılık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Almanya'da, emeklilik fonlarının yükü artıyor. Bu durum Almanları emeklilik yaşını yükseltmeye itebilir.

Almanya'da emeklilik yaşı, kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseltilmişti.

Bu durumun nedeni ise çalışan nüfusun azalmış olmasıydı.

Yeterli sayıda göç alınmaması ve genç nüfusun azlığı gibi sebepler, ülkedeki çalışan insan sayısını oldukça düşürdü.

Genç nüfus azlığı ve düşük göç rakamları yeni formüllere itiyor

Yeterli çalışan nüfus sayısındaki düşüş Almanları endişelendirmeye devam ederken, konuyla ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Almanlar, daha önce 67'ye çıkardıkları emeklilik yaşını 70'e yükseltmeyi tartışıyor.

'Emeklilik yaşını 70'e yükseltelim'

Diğer yandan emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesindeki en büyük nedenlerden biri de giderek artan emekli maaşlarının sayısı.

Almanya'da emekli aylıkları, 'Ek fiyat prosedürü' adı verilen bir sistemle finanse ediliyor.

Çalışanların aylıklarından kesilip emeklilik kasalarına aktarılıyor

Yani çalışanların aylıklarından kesilen emeklilik primleri direkt emeklilik kasalarına aktarılıyor ve burada toplanan paralar yeniden emeklilere maaş olarak ödeniyor.

Bu kapsamda şu anda tertipli olarak çalışan ve toplumsal güvenlik primi ödeyen bireyler, daha evvel birebir koşullarda çalışıp prim ödeyip emekli olanları finanse ediyor.

Emeklilere ayrılan fonların yükü artıyor

Son olarak giderek artan yaşlı nüfus, gelecekte Almanların emekliler için ayırdığı fonların yükünü artıracak.

Demografik değişimle karşı karşıya olan ülkede, emeklilik yaşının yükseltilmesi sorunun çözümü için ilk yol olarak görünüyor.