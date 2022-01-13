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- Almanya'da en çok kullanılan 5 tanı kitinden 2'sinin üretimi Türkiye'de
Almanya'da en çok kullanılan 5 tanı kitinden 2'sinin üretimi Türkiye'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'da kullanılan ve en iyi sonuç veren iki tanı kitinin Türkiye'de üretildiği bilgisini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 13:38
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:41
Koronavirüs salgınıyla birlikte tanı kitlerinin önemi tavan yaptı.
Bu alanda faaliyetlerini artıran Türkiye, 15 dakikada sonuç veren yerli tanı kiti üretti.
TÜRK YAPIMI TANI KİTLERİ, ALMANYA'DA EN ÇOK KULLANILANLAR ARASINDA
Almanya da bu hızlı ve yüzde 99,3 oranında doğru sonuç veren Türkiye yapımı iki tanı kitini kullanıyor.
Yine Almanya'da en çok kullanılan 5 tanı kitinin ikisinde Türk firmaların üretimleri yer alırken, geriye kalan 3'ü de Çin yapımı.
VARANK PAYLAŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Almanya'da kullanılan hızlı tanı kitlerinin etkinliğinin yer aldığı oranlarını, Twitter hesabından paylaştı.
Varank paylaşımında, "Almanya'da kullanılan, en iyi sonuç veren 5 antijen hızlı tanı kitinden 2'sinin Türkiye'de üretildiğini biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verdi.