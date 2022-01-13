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Almanya'da en çok kullanılan 5 tanı kitinden 2'sinin üretimi Türkiye'de

Almanya'da en çok kullanılan 5 tanı kitinden 2'sinin üretimi Türkiye'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'da kullanılan ve en iyi sonuç veren iki tanı kitinin Türkiye'de üretildiği bilgisini paylaştı.