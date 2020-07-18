Almanya’da ezanı tencereyle protesto etti

Herford kentinde haftada bir ezan okunmasından rahatsız olan kişi, tutuklandı.

Almanya’nın Herford kenti Belediye Başkanı Tim Kâhler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait Bielefelder caddesindeki camiye haftada bir kez dışarıdan ezan okunmasına verdiği izin nedeniyle İslam karşıtlarının hedefi haline geldi.

Herford kentinde cuma namazı önce okunan ezandan rahatsız olan bir kişi, ezan okunduğu sırada tencere çalarak, ezanı protesto etti. ​

TENCERE İLE EZANI PROTESTO EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, ismi açıklanmayan kişinin son haftalarda ezanı sürekli protesto ettiğini, önceki gün de ezana saatler kala tenceresini alarak, ezanı protesto etmek için camide beklediğini ifade etti. Ezan okunurken tencere çalarak ezan sesini bastırmaya çalışan protestocuya polis müdahale etti. İsmi açıklamayan kişi, “bireylerin inanç özgürlüğünün aşağılanması suçu” kapsamında tutukladığı bildirildi.

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ALMAN BELEDİYE BAŞKANI: BU ŞEKİLDE BİR PROTESTOYU BENİMSEMİYORUZ

Başkan Kâhler de yaptığı açıklamada, “Bu şekilde bir protestoyu benimsemiyoruz. Herkesin inancına saygı duyulması esas görevimiz olmalı.” diye konuştu.

Öte yandan ezanın haftada bir gün dışarıda okunmasına izin verilen uygulama, koronavirüs sebebiyle etkilenenlerin moralini yükselmek için mart ayında yürürlüğe koyulmuştu.