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Haber Merkezi

Türkiye’de sıkça gündeme gelen aşiret düğünleri, altın ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte büyük ilgi görüyor.

Bu düğünlerde adeta bir takı yarışı yaşanıyor ve katılımın yoğun olduğu her tören, daha da dikkat çekiyor.

ALMANYA'DA AŞİRET DÜĞÜNÜ

Son olarak, Almanya’da gerçekleştirilen bu düğün de bunlardan biri olarak öne çıktı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Yurt dışında gerçekleştirildiği belirtilen bir düğünde kaydedilen takı töreni görüntüleri geniş yankı uyandırdı.

ALTINLAR SERGİLENDİ

Paylaşılan videolarda, gelinin takı setlerinin yakınları tarafından sırayla sahneye taşınıp sergilendiği anlar yer aldı.

BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, bazı kullanıcılar "Bu kadar da abartı olmaz" ve "Görgüsüzlüğün son noktası" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.