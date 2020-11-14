Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi

Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi

Frankfurt'ta hükümetin koronavirüs kısıtlamalarına karşı halk sokağa çıktı. Eyleme katılan onlarca kişi gözaltına alınırken polisin orantısız güç dikkatlerden kaçmadı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde vatandaşlar, Alman hükümetinin uyguladığı koronavirüs tedbirlerini protesto etmek istedi.

Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde toplanan göstericiler, salgın nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasını istedi.

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Göstericilerin bu talebini polis sert müdahaleyle karşılık verirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Eylemde Alman polisinin uyguladığı orantısız güç ise eylemcilerin kamerasına yansıdı.

Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi- İZLE

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin TOMA'yla müdahale ettiği gösteri sonrası onlarca Alman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Alman polisinin vatandaşlarına uyguladığı şiddet, sosyal medyada da birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.