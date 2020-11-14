Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.30
-0.16%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C
    Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi

    Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi

    Frankfurt'ta hükümetin koronavirüs kısıtlamalarına karşı halk sokağa çıktı. Eyleme katılan onlarca kişi gözaltına alınırken polisin orantısız güç dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 20:12
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 20:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'nın Frankfurt şehrinde vatandaşlar, Alman hükümetinin uyguladığı koronavirüs tedbirlerini protesto etmek istedi.

    Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde toplanan göstericiler, salgın nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasını istedi.

    ALMANLAR YASAKLARI PROTESTO ETTİ, POLİSİN MÜDAHALESİ ÇOK SERT OLDU

    Göstericilerin bu talebini polis sert müdahaleyle karşılık verirken, çok sayıda kişi yaralandı.

    Eylemde Alman polisinin uyguladığı orantısız güç ise eylemcilerin kamerasına yansıdı.

    Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi- İZLE

    ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisin TOMA'yla müdahale ettiği gösteri sonrası onlarca Alman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

    Alman polisinin vatandaşlarına uyguladığı şiddet, sosyal medyada da birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #1

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #2

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #3

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #4

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #5

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #6

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #7

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #8

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #9

     

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #10

    Almanya da halk koronavirüs kısıtlamalarına isyan etti, polis şiddetle karşılık verdi #11

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir