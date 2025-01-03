Almanya'da havalimanlarında teknik arıza, uzun kuyruklar oluşturdu

AA & Ensonhaber

Almanya’daki havalimanlarında bilgisayar sistemlerinin çökmesi kaosa yol açtı. Sistemlerin devre dışı kalması nedeniyle işlemler manuel olarak yapılırken, bu durum yolcu işlemlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bild gazetesinin Federal Polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, arızanın kaynağı henüz belirlenemezken, uzman ekiplerin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi.

HAVALİMANLARINDA İŞLEYİŞ DURMA NOKTASINDA

WDR televizyonu ise Düsseldorf Havalimanı’ndaki güvenlik alanlarında yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, Schengen ülkeleri dışından gelen yolcuların girişinin şimdilik mümkün olmadığını duyurdu. Yolcuların uzun süre beklemek zorunda kaldığı kriz, havalimanlarındaki işleyişi ciddi ölçüde aksattı.