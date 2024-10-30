Almanya'da İsrail’e 150 ton patlayıcı taşıyan gemiyi durdurmak için dava açıldı

İHA

Almanya'nın katliamcı İsrail'e yönelik silah sevkiyatları sürerken, başkent Berlin'de bir grup avukat, Alman kargo gemisi MV Kathrin ile gönderilen 150 ton askeri patlayıcının sevkiyatının durdurulması talebiyle Berlin İdare Mahkemesi'ne acil başvuru yaptı.

"PATLAYICILAR GAZZE'DE KULLANILABİLİR"

Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC), bu davanın Gazze Şeridi'nden üç Filistinli adına açıldığını belirtti. Avukatlar, patlayıcıların İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanılabileceğine dikkat çekerek mahkemeden müdahale talebinde bulundu.