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    Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu

    Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu

    Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere Berlin'deki LGBT üyeleri de destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 10:32
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

    Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi.

    Türkiye'de devam eden eylemler Almanya’nın başkenti Berlin’e de sıçradı.

    LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR

    Ülkenin köklü üniversitelerinden Humboldt Üniversitesi’nin önündeki Bebel Meydanı'nda LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto etti.

    Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu ViDEO

    Almanya da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu #1

    Almanya da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu #2

    Almanya da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu #3

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