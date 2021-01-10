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- Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu
Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere Berlin'deki LGBT üyeleri de destek verdi.
- Haber Merkezi
- 10.01.2021 - 10:22
- Güncelleme : 10.01.2021 - 10:32
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.
Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi.
Türkiye'de devam eden eylemler Almanya’nın başkenti Berlin’e de sıçradı.
LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR
Ülkenin köklü üniversitelerinden Humboldt Üniversitesi’nin önündeki Bebel Meydanı'nda LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto etti.
Almanya'da LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu ViDEO