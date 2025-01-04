Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi, 7 soruşturmada geçiyor

AA & Ensonhaber

20 Aralık 2024’te Almanya'nın Noel pazarında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ardından, Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen gözaltına alındı. Abdulmohsen, 22 Aralık’ta tutuklandı.

7 SORUŞTURMADA ADI GEÇTİ

Alman basınına göre, saldırgan Abdulmohsen, daha önce Alman makamlarının dikkatini çeken bir isimdi. Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında toplamda yedi soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtilen Abdulmohsen, bu süreçte beş kez şikayetçi, iki kez ise suçlanan taraf oldu.

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BİR POLİSİ VE AVUKATIN AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Bir raporda, 1 Aralık 2023'te Abdulmohsen'in, Suudi Arabistan'dan gelen sığınmacılara yönelik Almanya'nın muamelesini eleştirip tehditlerde bulunduğu ve bunun üzerine Almanya polisi tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bir diğer soruşturmada ise Abdulmohsen, bir davada avukatlık yapan kişiyi ve ailesini tehdit etmekle suçlanıyordu. Bunun sonucunda, polis tarafından "risk değerlendirme görüşmesi" yapıldı. Bu görüşme, potansiyel suçluya davranışlarını kontrol altına alması gerektiği mesajını iletmek amacıyla yapılmıştı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA ŞİKAYET VARDI

Abdulmohsen'in, aynı zamanda iftira, bir bellek cihazının çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili de suç duyurularında bulunduğu belirtiliyor. 2020 yılından itibaren Bernburg’daki bir hastanede bağımlılık tedavisi gören suçlularla ilgilenen bir bölümde çalışan Abdulmohsen, hastaların psikiyatrik bakımından sorumluydu. Ancak, “risk değerlendirme görüşmesinin” hastanede yapılmış olmasına rağmen, polis ile işveren arasında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı ifade ediliyor.