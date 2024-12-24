Almanya'da Noel pazarına saldırı düzenlemişti! Vasiyeti ortaya çıktı

Haber Merkezi

Almanya'da Noel pazarında silahlı saldırı düzenleyen ve 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti ortaya çıktı.

Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

TÜM MALVARLIĞINI ALMAN KIZILHAÇINA BAĞIŞLAMIŞ

Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

MÜSLÜMAN KARŞITI BLOĞA RÖPORTAJ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.