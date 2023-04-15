Almanya'da PKK yürüyüşü: Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler AK Parti'nin seçim çalışmalarının engellendiği Almanya'da HDP ve PKK yandaşları sokaklarda cirit atıyor. Terör örgütü yandaşları elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiyle sokaklara döküldü.

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Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Bu süreçte eli kanlı terör örgütü PKK ise yaptığı açıklamalar ve provakatif girişimleriyle muhalefet cephesine yön veriyor.

Türkiye'de göz açtırılmayan terör örgütü yandaşları ise Avrupa'da kol geziyor.

PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı.

Almanya'da terör yürüyüşü

Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

Düsseldorf şehrinde örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

Terör elebaşına özgürlük istediler

Muhalefetin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadiyle adeta provakasyonlarını artıran terör örgütü Almanya'da skandal görüntülere imza attı.

Sokaklara döküldüler

Günler öncesinde Avrupa genelinde yapılan çağrıların ardından PKK sempatizanları sokaklara döküldü. Öcalan lehine slogan atan terör yandaşları, Öcalan'a özgürlük istedi.

Almanya'dan AK Parti'ye ret, PKK'ya izin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim çalışmaları için engeller çıkaran Almanya, HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, AK Parti'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmasını engellemek için İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Baerbock'a mektup yazmıştı.

Alman Bakan AK Parti'yi engellemek için harekete geçti

Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Marco Buschmann, Türkiye'deki genel seçimlere bir ay kala AK Parti'yi engellemek üzere harekete geçti.

Şimdiye kadar PKK'lıların veya CHP'lilerin her türlü etkinliğine geçit veren Almanya, yurtdışında oy kullanma işlemi başlamadan önce AK Parti'yi ve AK Partili siyasileri engellemeyi sürdürüyor.