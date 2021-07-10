Almanya'da PKK'ya yakın kongrenin düzenlemek istediği toplantıya yasak

Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin yarın Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde düzenlemek istediği toplantı yasaklandı.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) tarafından yarın Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde düzenlenmek istenen toplantıya Köln polisinden yasak geldi.

Köln Emniyet Teşkilatı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, KCDK-E'nin Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı olduğu belirtilerek bu kapsamda bir düğün salonunda yapmak istediği toplantıya izin verilmeyeceği bildirildi.

FAALİYET YASAĞI OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Köln Polis Teşkilatı yetkilisi Michael Esser, yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceğini öğrendiklerini belirtti.

Ayrıca bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı olduğunu ve bu buluşmaya müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

OPERASYON İÇİN HAZIR OLUNACAĞI VURGULANDI

Yasaklanmasına rağmen toplanma girişminde bulunulması durumunda, polisin kapsamlı bir operasyon için hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

200 KİŞİ KATILACAKTI

Yerel basın, KCDK-E kongresine terör örgütüne üye olan yaklaşık 200 kişinin katılmasının planlandığını yazmıştı.

Almanya, 1993 yılında PKK'yı terör örgütü listesine alarak her türlü faaliyetini yasaklamıştı.