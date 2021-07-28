Almanya'da sel sonrası hayatta kalanlar felaketin izlerini temizlemek için mücadele ederken, birçoğu devlet tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor.

Almanya, son 200 yılın en büyük sel felaketinde aldığı yaraları sarmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta ülkenin Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Türk sivil toplum kuruluşlarının da yardım ettiği afet bölgelerinde 163 kişi hayatını kaybederken, 746 kişi de yaralandı.

Sel bölgeleri, sokaklardaki suların çekilmesiyle enkaza döndü. Yollarda derin yarıklar oluşurken ev ve iş yerlerinde ağır hasar meydana geldi.

ALMANLAR: DEVLET BİZE BAKMIYOR

Afetzedeler ise Almanya'da devletin kendilerini yalnız bıraktığını söyleyip, bu duruma tepki gösterdi.

Bir Alman, devletin sorumluluk almadığını söyleyip "Organizasyon yok. Kimse sorumluluk almıyor. Kendi başımızın çaresine bakmamız için yalnız bırakıldık." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Başka bir selzede de yine Alman hükümetini organizasyon konusunda suçlayarak "İtfaiye sadece kurtarmalardan sorumlu. Ortada hiç polis yok. Dün zırhlı bir araç gördüm ama devlet tarafından bir organizasyon yok. Hiçbir şey yok. " ifadelerini kullandı.

Almanya'da sel felaketi sonrası hükümete tepki: Yalnız bırakıldık VİDEO