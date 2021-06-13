Almanya'da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı

Sanat çalışması adı altında Türk bayrağının üzerine çıplak kadınların çizilmesi, tepkilere neden oldu.

Almanya Köln Havalimanı'nda bazı ülkelerin bayraklarının üzerine 'sanat çalışması' adı altında çizimler yapıldı.

Bayrakların üzerine çıplak kadınlar yerleştirildi ve satış için sergiye sunuldu.

Türk bayrağının üzerine çizim yapılması, görenlerin tepkisine neden oldu.

Birleşik Krallık ve Amerika bayrakları üzerine de farklı çizimler yapıldı.

Ancak bayrak hassasiyeti taşıyan Türk milleti, bu görüntü karşısına sessiz kalıyor.

Karşısında gördüğü manzara karşısında oldukça sinirlenen okurumuz, görüntüleri Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderdi.

Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri, +90 533 378 20 00'a gönderin, yayınlayalım!