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    Almanya'da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı

    Almanya'da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı

    Sanat çalışması adı altında Türk bayrağının üzerine çıplak kadınların çizilmesi, tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 17:30
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    Almanya Köln Havalimanı'nda bazı ülkelerin bayraklarının üzerine 'sanat çalışması' adı altında çizimler yapıldı.

    Bayrakların üzerine çıplak kadınlar yerleştirildi ve satış için sergiye sunuldu.

    Türk bayrağının üzerine çizim yapılması, görenlerin tepkisine neden oldu.

    Birleşik Krallık ve Amerika bayrakları üzerine de farklı çizimler yapıldı.

    Ancak bayrak hassasiyeti taşıyan Türk milleti, bu görüntü karşısına sessiz kalıyor.

    Almanya da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı #1

    Almanya da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı #2

    Karşısında gördüğü manzara karşısında oldukça sinirlenen okurumuz, görüntüleri Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderdi.

    Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri, +90 533 378 20 00'a gönderin, yayınlayalım!

    Almanya da Türk bayrağı üzerine çizim yapıldı #3

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