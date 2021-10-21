Euro
10.8072
0.53%
Dolar
9.2662
0.59%
Altın
531.51
0.7%
Borsa
1.433
0%
Bitcoin
596.320
-0.01%
BTXN Coin
0.00
0.00%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Almanya'da Türk'ün yaşadığı daireye molotof atıldı

    Yaşadığı daire, kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Türk, şikayetçi oldu. Savcılık ve polis, olayın aydınlatılması için halktan yardım istedi.
    • AA
    • 21.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da Türk'ün yaşadığı daireye molotof atıldı

    Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartmana dün gece 02.00 sıralarında saldırıda bulunuldu.

    48 yaşındaki kiracı Türk'ün evinin balkonuna, kimliği belirsiz kişilerce molotof atıldı.

    Kundaklama girişiminin ardından Türk şikayetçi olurken, yetkililer de harekete geçti.

    HALKTAN YARDIM İSTENDİ

    Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada, olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatması için halktan yardım istedi.

    Almanya da Türk ün yaşadığı daireye molotof atıldı #1

    YANICI SIVI BULUNAN ŞİŞE ATILDI

    Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi.

    CİNAYETE TEŞEBBÜS SORUŞTURMASI

    Olayda hafif yaralandığı belirtilen Türk kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada, Wuppertal savcılığı ve polisinin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığı duyuruldu.

    1993'TE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    Almanya da Türk ün yaşadığı daireye molotof atıldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir