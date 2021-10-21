Almanya'da Türk'ün yaşadığı daireye molotof atıldı

Yaşadığı daire, kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Türk, şikayetçi oldu. Savcılık ve polis, olayın aydınlatılması için halktan yardım istedi.

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartmana dün gece 02.00 sıralarında saldırıda bulunuldu.

48 yaşındaki kiracı Türk'ün evinin balkonuna, kimliği belirsiz kişilerce molotof atıldı.

Kundaklama girişiminin ardından Türk şikayetçi olurken, yetkililer de harekete geçti.

HALKTAN YARDIM İSTENDİ

Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada, olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatması için halktan yardım istedi.

YANICI SIVI BULUNAN ŞİŞE ATILDI

Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi.

CİNAYETE TEŞEBBÜS SORUŞTURMASI

Olayda hafif yaralandığı belirtilen Türk kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada, Wuppertal savcılığı ve polisinin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığı duyuruldu.

1993'TE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.