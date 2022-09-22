Almanya’da yaşayan Balıkesirliler kurtuluş gününü kutladı

Almanya'daki Balıkesirliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinlikle, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı; vatandaşlar kutlamaya yoğun ilgi gösterdi.

Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (BALDER) Duisburg’ta düzenlediği Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama programında gurbetçiler bir araya geldi.

Etkinlikte birbirinden anlamlı pankartlar kutlamayı şenlendirdi

Etkinlik, Türk ve Alman bayraklarının yanı sıra "Bu Şehir Bizim, Balıkesirspor Hepimizin”, “Hayat 10’la Güzel”, "Kırmızı Beyaz Sensiz Olmaz", "Bu Kalp Sana Esir Tek Sevda Balıkesir", “10’u Seviyoruz” pankartlarının asıldığı Akkurt Düğün Salonu’nda Türkiye ve Almanya ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Türk bayrağı tişörtleriyle salona giren minikler de etkinliğe renk kattı.

"Birlik ve beraberlikle kazanılmış zaferi, yüz yıl sonra da kutluyoruz"

Açılış konuşmasında BALDER Başkanı Kemal Kanıkurumaz şunları söyledi: "Dernek olarak Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunu 16’ıncı program ile kutluyoruz; Balıkesirimizin kurtuluşunun yüzüncü yıl kutlamasında bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi, 1920’de Yunan işgaline uğrayan güzel ilimiz Balıkesir, Kuvâ-yı Milliye (milli kuvvetler) hareketi sayesinde 6 Eylül 1922’de yeniden hürriyetine kavuşmuştur. Bu tarihi hareketle, birlik ve beraberlikle kazanılmış zafer, yüz yıl sonra da bizlerin burada toplanmamıza vesile olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehrimizin kahraman Kuvâ-yı Milliye aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum." dedi.

''Almanya'daki varlığınızla ve duruşunuzla büyük gurur duydum''

İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, salonda bulunan hemşehrilerine hitaben, "Gurur duyulacak bir şehrimiz var, gurur duyulacak insan topluluğumuz var. Burada bu salonda gördüğümüz birlik ve beraberlik manzarası karşısında, çok mutlu oldum. Almanya’daki varlığınız ve duruşunuzla büyük bir gurur duydum. Altıeylül Belediyesi’nin kapısı her daim sizler için sonuna kadar açıktır, geldiğinizde herhangi bir sorununuz olduğunda yardımcı olmak için oradayız." dedi.