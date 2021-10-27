Almanya'da yaşayan Türk kadın, maskesiz metroya bindi. Kendisini uyaran vatandaşlara hakaret eden kadın "O senin suratındaki köpeklere takılan masko" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler hafifletilmiş olsa da, maske ve mesafe kuralı hala devam ediyor.

Ancak bazı vatandaşlar, sanki pandemi bitmişcesine kuralları hiçe sayarak kendini ve etrafındakileri tehlikeye atıyor. Özellikle insanların birbirlerine daha yakın olduğu toplu taşıma araçlarında maske takılmaması nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Sosyal medyada yayınlanan video da bunların bir örneği.

METROYA MASKESİZ BİNDİ

Almanya'da yaşayan Türk olduğu belirlenen bir kadın, metroya maskesiz bindi.

KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ

Bunun üzerine metroda bulunan maskeli diğer vatandaşların kadına tepki göstermesi tartışmayı alevlendirdi.

"O SENİN SURATINDAKİ KÖPEKLERE TAKILAN MASKO"

Maske takmadığı için tepki gören kadının, vatandaşlara şu ifadeleri kullandı:

"Sen o suratındaki şeyin kanserojen, eter olduğunu biliyor musun? O senin suratındaki köpeklere takılan masko. Benle muhatap olmayın en iyisi, ben deliyim çünkü.

Almanya'da yaşayan Türk kadının metroda maske tartışması VİDEO



"SİZİ HAYVAN GİBİ EVİNİZE KAPATTILAR"

Boşvere boşvere bu hala geldiniz, o yüzden sizi hayvan gibi evinize kapattılar ve biz gezdik biliyor musunuz."