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    Almanya'da yaşayan Türkler üzerinden Ümit Özdağ'a tepki

    Almanya'da yaşayan Türkler üzerinden Ümit Özdağ'a tepki

    Irkçı tavırlarından vazgeçmeyen Ümit Özdağ için Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, empati konulu bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:41
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    Türkiye'deki Suriyelileri sık sık hedef gösterip, onların hayatlarını tehlikeye sokacak paylaşımlarda bulunan Zafer Partisi Lideri  Ümit Özdağ, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Son olarak İzmir'de Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı bir kuyumcuyla girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşıp hedef gösteren Özdağ'ın ırkçı  tavırlarına, Türkiye'den olduğu gibi yurt dışında yaşayan Türklerden de tepkiler geldi.

    Özellikle Türk nüfusunun fazla olduğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, kendi durumlarından örnekler sunup, Özdağ'ı empatiye çağırdı.

    O gurbetçilerden biri de Almanya'da yaşayan Türk asıllı İrfan Yazıcı...

    Almanya'da yaşayan Türkler üzerinden Ümit Özdağ'a tepki VİDEO


    TÜRK İŞLETMELERİ GÖSTERDİ

    Köln'de Türklerin açtığı işletmeleri videoya alarak  Özdağ'a tepki gösteren Yazıcı,
    arabasıyla önünden geçtiği sahibi Türk olan işletmelerin gösterip  "Buradan Ümit Özdağ'a bir mesaj vermek istiyorum. Sayın vekilim bundan seneler önce Mevlüde Genç isimli bir kadının evini yaktılar. 5 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Sıf ırkçılık. Şimdi sağlı sollu dükanları göstereceğim şu sokak olduğu gibi Türk.

    "BU DÜKKANLARI BİR ALMAN'IN HEDEF GÖSTERDİĞİNİ DÜŞÜNÜN"

    Sizi bu tekrardan düşünmeye sevk eder mi bilemiyorum. Bu dükkanları hedef gösteren bir Alman düşünün. Bizim burada diken üstünde yaşadığımızı düşünün." ifadelerini kullandı. 

    Almanya da yaşayan Türkler üzerinden Ümit Özdağ a tepki #1

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