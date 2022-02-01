Euro
15.04
0.43%
Dolar
13.38
0.45%
Altın
775.76
0.67%
Borsa
2020
0.85%
Bitcoin
515.957
2.46%
BTXN Coin
31.60
-4.09%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Almanya'da Yeşiller Partisi'nden 'şeriat' çıkışı

    Alman Yeşiller Partisi lideri, şeriatın anayasaya uyan bölümlerinin benimsenebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da Yeşiller Partisi'nden 'şeriat' çıkışı

    Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, Alman parlementosunu şaşkına çevirecek bir konuşma yaptı.

    Nouripour, Almanya’nın şeriatın bazı bölümlerini benimseyebileceğini savundu.

    "ŞERİATIN İÇERİSİNDE BİRÇOK FARKLI HAREKET VAR"

    Parlamentoda söz alan Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

    “Şeriat tartışmasına genel olarak bakacak olursak, şeriat içerisinde birçok farklı hareket var. Burada bizim görevimiz, şeriatın anayasayla uyuşan bölümlerini içeri alabilmek.”

    Almanya'da Yeşiller Partisi'nden 'şeriat' çıkışı VİDEO


    TAHRAN DOĞUMLU

    Öte yandan Tahran doğumlu Omid Nouripour, 2006’dan beri Bundestag’ta Milletvekili.

    Nouripour daha önce partisinin dış ilişkiler sözcüsüydü.

    Almanya da Yeşiller Partisi nden şeriat çıkışı #1

    Almanya da Yeşiller Partisi nden şeriat çıkışı #2


    Görüş Bildir