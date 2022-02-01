Almanya'da Yeşiller Partisi'nden 'şeriat' çıkışı

Alman Yeşiller Partisi lideri, şeriatın anayasaya uyan bölümlerinin benimsenebileceğini söyledi.

Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, Alman parlementosunu şaşkına çevirecek bir konuşma yaptı.

Nouripour, Almanya’nın şeriatın bazı bölümlerini benimseyebileceğini savundu.

"ŞERİATIN İÇERİSİNDE BİRÇOK FARKLI HAREKET VAR"

Parlamentoda söz alan Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

“Şeriat tartışmasına genel olarak bakacak olursak, şeriat içerisinde birçok farklı hareket var. Burada bizim görevimiz, şeriatın anayasayla uyuşan bölümlerini içeri alabilmek.”

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TAHRAN DOĞUMLU

Öte yandan Tahran doğumlu Omid Nouripour, 2006’dan beri Bundestag’ta Milletvekili.

Nouripour daha önce partisinin dış ilişkiler sözcüsüydü.