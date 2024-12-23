Almanya'daki Noel pazarı saldırısı sonrası yabancılara yönelik suçlarda artış

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Almanya, geçtiğimiz günlerde Noel pazarına yönelik araçla düzenlenen saldırı haberi ile sarsıldı...

Saldırı sonrası Şiddet Önleme Danışma Merkezi (SALAM) ve Saksonya-Anhaltlı Göçmen Örgütleri (Lamsa) tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamada, Noel pazarı saldırısının ardından şehirde "yabancı görünümlü" insanların aşağılanması ve saldırıya uğraması vakalarında önemli bir artış kaydedildiği ifade edildi.

ÜZERLERİNE TÜKÜRÜP TARTAKLIYORLAR

Açıklamada, saldırıların ardından kentte göçmen kökenliler için son derece düşmanca bir atmosfer oluştuğu kaydedildi.

Birçok yerde sözlü ve fiziki saldırılar yaşandığı kaydedilen açıklamada, Müslüman olarak sınıflandırılan göçmenlere "terörist", "suçlu" ve "serseri" denilerek hakaret edildiği, üzerlerine tükürüldüğü ve tartaklandığı belirtildi.

Açıklamada, pazar günü aşırı sağcıların Magdeburg'da çok sayıda göçmeni kovaladığını, çalışanlara ve dernek üyelerine yönelik saldırı, tehdit ve hakaret ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.