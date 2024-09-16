Almanya'daki yangında iki Türk hayatını kaybetti Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA

Almanya'da iki Türk, yangın kurbanı...

Başkent Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem iş yeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

"BERLİN BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU"

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yanan binada inceleme yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)