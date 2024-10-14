Almanya'dan Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine güçlü mesaj

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Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci devam ediyor...

Konuya ilişkin Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin başkent Berlin'de bir araya geldiği "Berlin Süreci Zirvesi'nde" konuştu.

İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA YÖNÜNDE ÇAĞRI

Scholz, liderleri, ülkelerini AB üyeliğine daha da yaklaştırmak amacıyla reformlarını sürdürmeye ve bölgesel iş birliğini artırmaya yönelik adımlar atmaya çağırarak, şu sözleri sarf etti:

Bugün siz, Batı Balkan ülkelerinin liderleri ortak hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar atıyorsunuz.



Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CEFTA) önündeki engelleri kaldırdığınız için sizleri kutlamak istiyorum.

"ORTAK BÖLGESEL PAZAR VE HAREKETLİLİK ANLAŞMASI"NDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Scholz, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın imzaladığı "Ortak Bölgesel Pazar ve Hareketlilik Anlaşması"ndan övgüyle bahsederek, "Bu anlaşma, CEFTA'nın önündeki engelin kaldırılması, sınır ötesi çalışma izinleri ve bölge çapında e-ticaret kuralları gibi diğer bazı anlaşmaların da etkinleştirilmesine olanak sağlamaktadır." dedi.

Scholz, özellikle Kosova'ya, Sırbistan'dan ithalat üzerindeki yasağı kaldırarak çözüme katkıda bulunmasından dolayı teşekkür etti.

NORMALLEŞME ADIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Sırbistan ve Kosova arasındaki normalleşme adımlarının önemine dikkat çeken Şansölye, ikili sorunların iş birliği ruhu içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

Bölgenizin hala geçmişteki çatışmalarla ne kadar şekillendiğini hepimiz biliyoruz. Artık bu geçmişin üstesinden gelmenin ve gözlerimizi geleceğe çevirmenin zamanı geldi.



Bu nedenle bugün Belgradlı ve Priştineli dostlarımıza şunları söylemek istiyorum: Lütfen barışçıl ve müreffeh bir geleceğe giden yolda geçmişin sizi engellemesine izin vermeyin. Bu geleceğin AB'de olduğuna inanıyorum.

Öte yandan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan, Berlin'deki zirvede, "Ortak Bölgesel Pazar ve Hareketlilik Anlaşması" imzaladı.