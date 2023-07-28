Almanya'dan gelen gurbetçi aile, dönüş yolunda gezdikleri Edirne'ye hayran kaldı Geçtiğimiz aydan bu yana akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçilerin tatillerinde sona gelindi. Almanya'ya dönmek için yola çıkan gurbetçi aile, Edirne'ye uğrayarak burada tarihi camileri ve çarşıları dolaştı.

İHA

Tatillerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçiler yurdun farklı noktalarına akın etti.

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Türkiye'ye gelen gurbetçiler, 15 gün ile 1 ay arasında yaptıkları tatil için yollara düştü.

Kara yoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yaptı.

Dönüş yolunda da hüzün hakim

Şimdi ise sıra dönüş yoluna geldi.

Gurbetçiler sevinçle geldiği Kapıkule'den hüzün ve gözyaşıyla dönmeye başladı.

Yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Edirne'ye uğrayarak tarihi noktaları geziyor, yemek yiyor ve alışveriş yapıyor.

Edirne'yi gezip yola çıktılar

İzinlerini memleketi Zonguldak'ta geçiren ve yaşadıkları ülke olan Almanya'ya dönüş için yola çıkan Gülden Bozacı eşi ve kızıyla birlikte Edirne'de konaklayarak çok merak ettikleri Selimiye ve diğer tarihi noktaları keşfe çıktı.

Eski payitaht Edirne'deki Eski Camii'de, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı)nı da görmeye giden Eliz ailesi, hayranlığını gizleyemedi.

"Osmanlı torunu olmaktan gurur duyuyorum"

Almanya'dan gelen Gülden Bozacı, şu ifadeleri kullandı:

Memleketimiz olan Zonguldak'a gittik. Almanya'ya dönüş yolunda da Edirne'ye uğrayıp gezmek istedik. Edirne'yi çok sevdik tekrardan gelmek istiyoruz. İnşallah seneye daha uzun süre kalmak ve burayı detaylı gezmek isteriz. Tarihi camileri ve eserleri görmek istedik. Selimiye Camii'ni görmeyi çok istedik. Böyle tarihi yerleri yeni yeni keşfettik. Osmanlı torunu olmaktan gurur duyuyorum. Edirne'yi daha önce hiç araştırmadan görmeye ve tanımaya geldik. Cuma'ya denk geldik Selimiye Camii'nde namaz kılmak istiyoruz.

"Hem gezdik hem alışveriş yaptık"

Almanya'dan Türkiye'ye doğru yolculukta çok heyecan olduğunu belirten Bozacı, Türk Bayrağı'nın görünce çok duygulandıklarını ve tüylerinin diken diken olduğunu aktardı.

Edirne'de en çok tarihi yerleri sevdiğini söyleyen genç kadın, Edirne'de hem gezdiklerini hem de alışveriş yaptıklarını belirtti.

Edirne'ye hayran kalan minik gurbetçi Eliz Bozacı, tekrardan gelmek istediğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.