Almanya'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na tepki

Alman vekiller, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapmış olduğu harekata tepki gösterdi. Alman vekiller İçişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor.

Terörü bölgeden temizlemekte kararlı Türk ordusu, teröristlerin yuvalandığı bölgelere bir darbe daha vurdu.

Türkiye başarılı operasyonlarına devam ederken teröristler Avrupa'daki ortaklarına sığınmaya çalışıyor.

Harekata tepki gösterdiler

Almanya'da Sol Parti vekilleri Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı'na tepki gösterdi.

Alman Bakan Süleyman Soylu ile görüşecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük resmi ziyaret için Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündemindeki konular arasında terörizmle mücadele de bulunuyor.

"O raya bakmalı ve harekete geçmeliyiz"

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin Dış Politika Sözcüsü Ulrich Lechte, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran da Kürt kenti Mahabad'a giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz." dedi.

Yeşiller Partisi Sözcüsü hadsiz ifadeler kullandı

Yeşiller Partisi'nin İç Politika Sözcüsü Lamya Kaddor ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yıllardır Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturmak istiyor. Anlaşılan hesaplaşma zamanını ve bombalamayı meşrulaştıran tek şey İstanbul'daki saldırı değildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de bu süre zarfında onaylanmıyor. Seçimler yaklaşıyor." diyerek hadsiz bir açıklamada bulundu.

"Ziyaret iptal edilmeli"

Muhalefetteki Sol Parti'nin Eş Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Martin Schirdewan da Türk ordusunun yaptığı operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Schirdewan, "Türkiye bu gece ağır şekilde Rojava'yı bombaladı. Erdoğan, İslam Devleti (IŞİD) ile savaşanlara saldırıyor. İçişleri Bakanı Nancy Feaser yarın Ankara'da terörizm konusunda konuşmak istiyor. Bu ziyaret iptal edilmeli. İki yüzlülüğün de bir sınır var!" ifadelerini kullandı.

