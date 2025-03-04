Haber Merkezi

Türkiye, dünya arenasında önemli bir konuma geldi, gelmeye de devam ediyor.

Hem dış politikada atılan başarılı hamleler hem de içeride her anlamda gelişip güzelleşen bir Türkiye var.

Ancak Türkiye'de bazı kesimler, bunun farkında değil ve ülkelerini karalamaya devam ediyor.

Almanya'dan Türkiye'ye staj için gelen tıp öğrencisi Felix Göbel de yaptığı değerlendirmede bunu ortaya koydu.

"TÜRKLER KENDİ MEMLEKETLERİNİ KARALIYOR"

Göbel, katıldığı bir 2 Arada 1 Derede YouTube programında Türkiye'yi çok beğendiğini ancak Türkiye'de yaşayan vatandaşların bunun aksini söylediğini belirtti.

Göbel'in dikkat çeken değerlendirmesi şöyle:

Türkler kendi memleketini karalayan tek millet olabilir, kendi ülkesine en çok sövüp sayanlar onlar. Ben geldim, burayı çok beğendim. Ve ben şimdi Türk olsam ve yabancı biri gelse ülkeme ve ülkemi beğenseler, sevinirim.

"ÜLKELERİNİ KARALAMALARINI ANLAMAYACAĞIM"