Almanya'dan Ukrayna'ya silah teslimatı

Rusya'ya karşı direniş için Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi teslim edildi.

Rusya geçtiğimiz hafta Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasından sonra Ukrayna'yı işgal planını devreye soktu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde sekizinci güne girilirken, Rus ordusu, Ukraynalıların sivil direnişi ile karşılaştı.

İki ülke bu süreçte ciddi kayıplar verirken, Batı ülkelerinden gerekli desteği alamayan Ukrayna, Türk SİHA'larının dışında ciddi bir askeri teçhizata sahip değildi.

Ukrayna ordusu teçhizat yetersizliğinden direnişçilere molotof hazırlama tekniğini öğretirken, binlerce Ukraynalı, evlerindeki içki şişelerinden hazırladığı molotoflarla Rus ordusuna direniş gösterdi.

1000 TANKSAVAR 500 FÜZE

Konuyla ilgili Batı ülkeleri Ukrayna'ya bu direnişte askeri teçhizat sözü verirken, ilk olarak Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi gönderme sözünü dün yerine getirdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) yayınladığı haberde, Almanya’nın sağladığı silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtilirken daha önce de Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderildiği vurgulandı.

2700 UÇAKSAVAR FÜZESİNE DE ONAY

Bu teslimattan sonra Almanya Ekonomi Bakanlığı Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi daha tedarikini onayladığını da duyurdu.

Tedarikin Arrow tipi anti-balistik füzeleri de içereceği bilgisi de paylaşıldı.

STINGER FÜZELERİNİN ETKİSİ

Almanya'nın gönderdiği Stinger füzeleriyle alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterleri karada da tankları vurulabiliyor.

Unut tipi hava savunma füze sistemine dahil olan bu füzeler bir kişi tarafından taşınabilirken, omuzdan da ateşleme yapılabiliyor.