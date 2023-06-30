Almanya'nın AB ile Türkiye ilişkileri için girişim başlatacağı öne sürüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında Almanya hükümetinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması için girişimde bulunacağı iddia edildi.

AA

Almanya'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlatılmasını, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den Türkiye ile işbirliği seçenekleri üzerinde yeni öneriler hazırlayarak liderlere sunmalarını talep edeceği öne sürüldü.

Almanya hükümetine yakın kaynaklar Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) seçimlerin ardından Kıbrıs meselesi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki sürecin yeniden canlandırılmasını bir fırsat olarak görürken bu konunun Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde yer alacağını, AB'nin bu müzakereleri destekleyeceğini ifade etti.

İlişkilerin canlandırılması desteklenecek

Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerin ardından AB-Türkiye ilişkilerini yeniden gündeme getireceğini aktaran kaynaklar ilgili tüm tarafların da bu konuda siyasi irade göstermeleri durumunda ilişkileri canlandıracak adımların destekleneceğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye, İran, Irak ve Ermenistan gibi komşularıyla çok önemli bir bölgede yer aldığını anımsatan kaynaklar bu nedenle Türkiye ile sadece ikili değil, AB tarafında da üst düzey ve yakın diyalog içinde olmanın gerekli olacağını vurguladı.

Ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları görüşülecek

Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakanlık kaynaklarına göre zirvede liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları yer alacak.

Liderler ayrıca AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs'ta çözüm çabalarını da görüşecek.