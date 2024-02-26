Almanya'nın en güzel kadını İranlı bir göçmen oldu Almanya'da düzenlenen "Miss Germany 2024" isimli güzellik yarışmasında 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer ülkenin en güzel kadını seçildi.

ensonhaber.com

Almanya'nın bu yılki en güzel kadınını seçmek için Miss Germany 2024 isimli güzellik yarışması düzenlendi.

15 bin kadın arasında gerçekleştirilen yarışmada dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre yarışmayı İranlı Apameh Senauer kazandı ve ülkenin en güzel kadını seçildi.

39 yaşında tacı kazanan Senauer'un, henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşındığı öğrenildi.

İranlı göçmen kadın Almanya'nın en güzeli seçildi

Alman bir eşi olan ve iki çocuk sahibi olan genç kadın, "Kazandığıma inanamıyorum." dedi.

Mimarlık yapan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu.

Senauer'un yanı sıra bu yıl yaş sınırının kaldırıldığı yarışmaya en yaşlı katılımcı 42 yaşındaki Mignon Kowollik oldu.

Öte yandan Almanya'nın en güzeli seçilen kadının, İran'daki kadın haklarının ihlaline tepki gösterdiği belirtildi.

İran'daki rejime karşı çıkmasıyla biliniyor

Senauer, geçmişte İran yönetimini eleştiren yürüyüşlere katılmıştı.

Senauer'in İran'daki kadınların haklarını korumak için yaptığı açıklamalar gündem olurken genç kadın, göçmen çocukların neler hissettiğini bildiğini ve bu konuda çalışmalar yapmak istediğini söylemişti.

Hayatı boyunca birçok engelle karşılaştığını söyleyen Senauer, "Tek bir mottom var o da 'devam et." ifadesini kullandı.