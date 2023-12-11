Almanya'nın İsrail'e desteğini vatandaşı kabullenmedi! Pasaportu yırttı Almanya'da Filistinlilerle dayanışma için düzenlenen yürüyüşte bir adam, ülkesinin İsrail'e olan desteğine öfke kustu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm durmuyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail, kalıcı ateşkese kulağını tıkamış durumda.

Dünyadan yükselen sesleri duymayan ve binlerce masumu öldüren İsrail'e tepkiler sürüyor.

Gazzeli vatandaşlar için dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülenler, kalıcı ateşkes istiyor.

Sokağa çıkan ve Filistin için yürüyen Almanlar, İsrail'e verilen desteği reddettiklerini açıkladı.

Pasaportunu yırttı

Almanya'da Filistinlilerle dayanışma için düzenlenen yürüyüşte bir adam, ülkesinin savaş suçlusu İsrail'e desteğine tepkisini göstermek için pasaportunu yırttı.

Bu hareketi, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan katliam destekçisi Starbucks'ın şubesi önüne geldiğinde yaptı. O esnada, etrafındaki kalabalığa "Alman vatandaşı olmaktan utanıyorum." dedi.