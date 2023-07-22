ALO 181, yılın ilk yarısında 640 bin 795 çağrı aldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hizmet verilen çağrı merkezi 'ALO 181' ile yılın ilk 6 ayında çok sayıda çağrı aldı. Özellikle depremzedeler tarafından da yoğun şekilde arandı.

DHA

Çağrı hatları başarılı bir hizmet vermeye devam ediyor.

Bunlardan biri de 'ALO 181.'

Çevre sorunları, hava, su, toprak, radyoaktif kirlilik, gürültü ve atık konulu şikayet-ihbarlar bu numara üzerinden iletilebiliyor.

Öyle ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181, bu yıl da çok sayıda çağrı aldı.

640 bin 795 çağrı

Öyle ki bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk yarısında 640 bin 795 çağrının kayıt altına alındığı kaydedildi.

Çağrı merkezini arayan vatandaşlara, konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, çevre kirliliği gibi birçok konuda bilgi veriliyor.

'Yerinde Dönüşüm' projesine yoğun ilgi

ALO 181 aracılığıyla tapu ve kadastro işlemlerinde de vatandaşların kolaylıkla randevu alması, Web Tapu üzerinden başvuru yapması sağlanıyor.

Çağrı merkezi, depremzedeler tarafından da yoğun şekilde arandı.

Bakanlık tarafından 17 Temmuz’da hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında ALO 181’i arayan 8 bin 472 afetzede konu hakkında bilgi aldı.

"Tapu başvurularındaki bekleme süresini azaltıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımız bünyesindeki ALO 181 Çağrı Merkezi ile tapu randevusu, Web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz. Her daim yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın özellikle tapu başvurularındaki bekleme süresini azaltarak zamandan tasarruf sağlıyoruz.

"Her türlü bilgiyi ALO 181 üzerinden alınmaktadır"

Yönetim Bilgi Sistemi Daire Başkanı Dr. Ebru Köseoğlu, çağrı merkezinden vatandaşların hafta içi 08.00-18.00 saatleri arası tapu randevularını alabildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, tapu ile ilgili her türlü bilgiyi ALO 181 üzerinden almaktadır. ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden Web tapu aracılığıyla satış işlemlerini yapabilmektedir". ifadelerini kullandı.