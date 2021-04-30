Alo Fetva Hattı'na yoğun ilgi: Telefonlar kilitlendi

Alo Fetva Hattını arayanların sayısı katlanarak arttı. Gelen yoğun çağrılara cevap verebilmek için hatta görevli personel sayısı artırıldı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi birçok soru da beraberinde geldi.

Sivas İl Müftülüğü tarafından da yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan “Alo Fetva Hattı’’ ile vatandaşların soruları cevap buluyor.

Pandemi sebebiyle 1 erkek 1 kadın din görevlisinin nöbetleşerek görev yaptığı Fetva Hattı'nda, Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Alo Fetva Hattı'na büyük ilgi gösteren vatandaşlar, din görevlilerine Ramazan ayında en çok zekat ile ilgili sorular yöneltti.

Bir diğer çok sorulan soru ise "Korona aşısı orucu bozar mı?" oldu.

Din görevlilerine sorulan en ilginç sorular ise; “Balık tutmak orucu bozar mı?", “Sakal tıraşı olmak orucu bozar mı?" gibi sorular oldu.

AĞIRLIK ORUÇ ZEKAT

Din görevlisi Saffet Bölükbaşı, bu yıl en çok korona virüs zamanında oruç ve zekat konularında soru sorulduğunu belirterek, “Alo fetva hattındayız. Şu anda pandemi süreci dolayısıyla saat 10’dan iftara kadar bir bayan, bir erkek nöbet tutuyor. Önceki zamanlarda daha farklıydı sayımız ama şu an yüzde 50’ye düştüğü için çalışma süreçleri yarı yarıya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız farklı sorular soruyorlar onlarla bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz.

NASIL ORUÇ TUTACAĞIZ

Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan boyunca daha çok başlangıçta Ramazan'la ilgili nasıl oruç tutacağız, ne şekilde tutacağız, tutamayanlar ne yapacak gibi sorular geliyor. Bu sene Ramazan'da daha çok zekat soruları geliyor. Zaman zaman orucun tutulup tutulmamasıyla ilgili, korona virüs zamanında oruçla ilgili sorular geliyor. ’Koronavirüs aşısı orucu bozar mı’ şeklinde sorular geliyor." dedi.

SAKAL TIRAŞI ORUCU BOZAR MI

Bölükbaşı, Fetva hatTına ilginç sorularında geldiğini söyleyerek, “İlginç sorular zaman zaman geliyor. Geçen bir kardeşimiz aradı biraz şaşırtıcı birazda sevindirici bir soru sordu. Zaman zaman biz vaazlarımızda, hutbelerde orucu bütün vücuda, bütün azalarımıza, organlarımıza tutturmanın öneminden bahsediyoruz. Geçen bir kardeşimiz Alo 190 hattında ’Hocam siz böyle bahsediyorsunuz vaazlarda, hutbelerde tıraş olmak, sakal tıraşı olmak orucu bozar mı?’ diye sordu. Ben de şaşkınlıkla ‘Neden bozsun’ dedim. ‘Hani siz böyle söylüyorsunuz ya vaazlarda hocalarımız dolayısıyla sakal ve saça da oruç tutturmak gerekir diye düşündüm onun için sorma ihtiyacı duydum’ dedi. Yine bir başka kardeşimiz de bir adak kurbanı kendisine verildiğini ama bunun bir gün sonra yenilmesi gerektiğine dair bir bilgiye sahip olduğunu, bunun doğru olup olmadığını sordu. Bunun tabii doğru olmadığını biz kendilerine ifade ettik.’’ ifadelerini kullandı.

TELEFONLARA YETİŞİLEMİYOR

Kadın Din Görevlisi Fatma Karaduman ise, “Alo fetva hattımızda ve müftülüğümüzün dahili fetva hattında vatandaşlarımıza Ramazan'la ilgili bilgiler veriyoruz. Sorularımız oldukça yoğun, özellikle zekat hesabı, fitre miktarı, fidye miktarı bunlar çoklukla soruluyor. Hem erkek fetva hattımız var, hem bayan fetva hattımız var. Dileyenler ilgili hattı tuşlayarak bizlere ulaşıyorlar. Bayan kardeşlerimiz özellikle hanım bir danışana ulaştıklarında daha rahat anlatıyorlar sıkıntılarını.

Özellikle vatandaşlarımızdan sahur sonrası farkında olmayarak su içmek çoklukla karşılaştığımız bir sıkıntı, unutarak yemek yemek, pandemi süreci sebebiyle ’Koronavirüsü testi orucu bozar mı’ ya da ’Korona aşısı vurulacağım orucum bozulur mu’ gibi sorular bu sene özellikle çok gelen sorulardı. Bu kapatma karıyla birlikte vatandaşlarımız bu dönemde ’Zekatımı nasıl ulaştıracağım’, ’Elimde bu meblağ yok zekatımı nasıl alırım, ulaşırım’ gibi sorularda sıklıkla geliyor. Ramazan'da bir hayli yoğun. Önceki müracaatın neredeyse çok daha fazlası kat kat fazlası diyebilirim. Zaman zaman yetişemiyoruz. Aynı anda hem danışan hem iki hattımız birden çalıyor, olabildiğince yetmeye çalışıyoruz. En ilginç soru olarak aklıma gelen vatandaşın ’Balık tutmak orucu bozar mı’ diye bir soru gelmişti. Zannederim o esnada ağzıma su kaçırırım kaygısıyla sorulmuş bir soru. Bunun gibi ilginç de olsa biz vatandaşı aydınlatmaya çalışıyoruz. 190 fetva hatlarımızdan ve dahili hatlarımızdan bize ulaşsınlar.’’ dedi.

























