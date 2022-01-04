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    Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

    Muş'ta günlerdir dondurucu soğukların hakim olmasıyla Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyinin büyük bir kısmı buz tuttu.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:01
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    Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

    Muş'ta etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Muş, Bulanık ve Varto üçgeninde yer alan Alparslan-1 Barajı’nın yüzeyi, soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

    ALPARSLAN-1 BARAJI DONMAYA BAŞLADI

    Her yıl vatandaşların balık avladığı yaklaşık 3 kilometrelik bölüm tamamen buz tuttu.

    Alparslan-1 Barajı nın yüzeyi kısmen dondu #1

    TERMOMETRELER -18'E İNDİ

    Soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ifade eden Erentepe beldesi sakinlerinden Zeki Kanat, özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü söyledi.

    Bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini belirten Zeki Kanat, “Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düşüyor. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için bizim için çok zor.” dedi.

    Alparslan-1 Barajı nın yüzeyi kısmen dondu #2

    Alparslan-1 Barajı nın yüzeyi kısmen dondu #3

    Alparslan-1 Barajı nın yüzeyi kısmen dondu #4

    Alparslan-1 Barajı nın yüzeyi kısmen dondu #5

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