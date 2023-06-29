Alparslan Bayraktar: 2028'e kadar santralin tamamını dereye almayı planlıyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde çok kısa sürede elektrik üretilmesinin amaçlandığını ifade ederek, "2028'e kadar santralin tamamını dereye almayı planlıyoruz." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS'de işçilerle bayram yemeğinde bir araya geldi.

Bayraktar, yemeğin ardından Akkuyu Nükleer Santrali sürecini paylaştı.

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Santrali'nin çok kısa sürede elektrik üretmeyi planlandığını söyleyerek 2028'e kadar santralin tamamını dereye alınacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bugün buradaki yaklaşık 30 bine yaklaşan işçi kardeşimizle bayramlaşmak için buraya geldik. Onlarla bir bayram yemeği yedik, bayramlaştık, sohbet ettik, çalışmalarla ilgili ayrıca bilgi aldık. Tabi Türkiye'nin son 21 yıldır enerji alanında yaptığı sessiz devrim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli. Zira Türkiye bu süre içerisinde aşağı yukarı enerjisini üçe katladı. Üç kat büyüklüğe ulaştı.



Şimdi bu enerji devriminin yeni fazına geçmiş bulunuyoruz. Milli enerji ve maden politikamızın en önemli sac ayarlarından bir tanesi nükleer enerji alanı. Türkiye'nin nükleer enerji programının ilk örneği Akkuyu Nükleer Santrali için biz burada biliyorsunuz 27 Nisan'da 2 ay önce ilk nükleer yakıtı sahaya getirdik.



Uluslararası bir nükleer tesisteyiz şu anda. Proje büyük bir hızla ilerliyor. Çok kısa bir süre içerisinde bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz.



Tabii proje Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Bu çok önemli bir miktar.

"Yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje"

En az bunun kadar önemli olan bu enerjiyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje.



Bizim aslında nükleer enerji programımız hem çevresel açıdan, hem enerji arz güvenliği açısından hem de çeşitlendirme açısından Türkiye'nin enerji çeşitliliği açısından fevkalade önem arz ediyor.



Bu proje tek değil, bu projenin yanında ikinci, üçüncü santral ile alakalı yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Yemek esnasında işçi kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştüm ve onun selam ve tebriklerini iletmiş oldum.



Fakat telefonda bana hemen diğer projelerin akıbetini, bu projenin akıbetini sordu. Dolayısıyla biz ikinci ve üçüncü nükleer santral projemizi de hızlı bir şekilde adını koymak suretiyle devreye almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde inşaatlarına başlamak istiyoruz.

"800 civarında talebemiz yurt dışında eğitim aldı"

Türkiye'nin nükleer enerji programında küçük modüler reaktörler onlar da çok önemli bir yer kaplıyor.



Dolayısıyla önümüzdeki dönemde nükleerde bakanlığımın ilk günlerinde ifade ettiğim bu yatırım ve reform hamlesine yakışır şekilde nükleer alanda da önemli gelişmeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerji ekosistemine, nükleer enerji ekosistemine çok önemli bir katkı sağlıyor.



İnsan kaynağı yönüyle katkı sağlıyor, endüstri yönüyle katkı sağlıyor. Yaklaşık 800 civarında talebemiz yurt dışında eğitim aldı. Bir kısmı döndü, 300'e yakını burada çalışıyor. Bir kısmı halen eğitimlerine devam ediyor.



Nitelikli iş gücüne katkı sağlaması açısından önem arz ediyor. Tüm bu yönleriyle istihdam katkısıyla, insan kaynağı yetiştirilmesi açısından önem arz ediyor.

"170 milyar liralık bir yerel endüstriye, yerel sanayiye katkısı olan bir proje"