Alparslan Bayraktar: 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi

Türkiye, son 22 yılda enerji alanında tarih yazdı.

Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.

KEŞİFLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından petrol ve doğalgaz keşifleri peş peşe geldi.

Yerli ve milli enerji için çalışmalar sürerken müjdeli haberler peş peşe geliyor.

SON DURUMU AKTARDI

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"57 MİLYON VARİLLİK PETROL REZERVİ TESPİT EDİLDİ"

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu belirtti.

"YENİ KEŞİF HABERLERİMİZ OLACAK"

"Bir yandan yeni keşiflere devam ediyoruz bir tarafta denizlerdeki aramalarımıza devam ediyoruz" diyen Bayraktar, "Bu yılın sonuna kadar bu rakamları daha da artıracağız. Yeni keşif haberlerimiz inşallah olacak" diye konuştu.

Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

"KARADENİZ GAZI 8 MİYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğalgazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

"DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMALARI SÜRÜYOR"

Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Karalarında ve denizlerde sondaj yapacağız dedik. Bu stratejinin neticelerini almaya başladık. Gabar'daki keşif böyle. Keşifler yapıldı ve üretime geçti. Türkiye'den ham konvansiyonel dediğimiz üretimle özellikle kayaların içerisinde sıkışmış, kaya gazı olarak bilinen doğalgaz ve petrolün üretimiyle bir strateji ortaya koymuştuk. Diyarbakır'daki 4 sahada burada ABD'li şirketlerle ki bu alanda ABD en büyük üretici. Bu teknolojiyi en iyi uygulayan. Bugün ABD'yi bir numara yapan teknoloji bu. İşin içinde kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğalgazı alabilmek var. 4 sahada Bismil'in kuzeyinde sahada yaklaşık 600 kilometre karelik bir alan. 24 tane dikey ve yatay sondaj yapacağız. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek.

SOMALİ'DE SONDAJI NE ZAMAN PLANLIYORUZ?

Biz Somali'deki denizdeki üç sahanın MR'ını çektik. Faaliyetlerimiz bitti Oruç Reis Gemimiz Türkiye'ye gelmiş durumda. Şu anda MR'da aldığımıız görüntüleri değerlendiriyoruz. Bu yılın sonuna doğru, aralık gibi çalışmaları nihayete erdireceğiz ve ondan sonra sondaj kararını oluşturacağız. Bunu yıl sonuna doğru nihayetlendirmiş olacağız. Suriye'de şu anda 3-4 saatlik bir elektrikten bahsediyoruz. Bu elektriğin insanlara daha uzun süreli verilebilmesi için yaptığımız faaliyetler buna dönük. Bizim Suriye'de devam eden elektrik ihracatımız var. Biz burada ilk etapta 280 megawatt civarında mevcut hatlar üzerinden bunu artırmayı hedefliyoruz.

SURİYE'YE DOĞALGAZ İHRACATI 2 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR