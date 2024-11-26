Alparslan Bayraktar: ABD, Rus doğalgazı için bize muafiyet sağlamalı

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor...

2 yılı aşkın süredir devam eden savaşta ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ise devam ediyor.

GAZPROMBANK'A YAPTIRIM UYGULANDI

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HEDEF RUSYA DEĞİL TÜRKİYE DEMEKTİR"

Yaptırımın Türkiye'ye etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları ifade etti:

Dışişleri Bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Biden yönetimi giderayak, anlamıyoruz. 1,5 ay kaldı. Kötü tarafı bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye'ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir.

"MUAFİYET İSTİYORUZ"

Bakan Bayraktar, Rusya ile enerji ticaret merkezi kurma çalışmalarına da değenerek, "Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğal gazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de böyle bir muafiyet istiyoruz. ABD'den Rus doğalgazı için" ifadelerini kullandı.