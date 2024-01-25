Alparslan Bayraktar: Doğalgaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz Doğalgaz ve elektrikte yaşanabilecek fiyat artışlarına ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir zam öngörülmediğini söyledi.

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte akıllara 'Doğalgaz faturalarına zam yapılacak mı?' sorusu gelmeye başladı.

Vatandaşların içini rahatlatan duyuru ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık binasında televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Zam öngörmüyoruz"

"Doğalgaz ve petrol fiyatlarında artış olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir zam öngörülmediğini söyledi.

"Petrol inip çıkabilir ama doğalgaz ve elektrikte fiyat artışı yok"

Doğalgazda herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini aktaran Bayraktar şu değerlendirmelerde bulundu.

Elektrikte de fiyat artışı öngörmüyoruz. Petrol fiyatlarının da bu mertebelerde gideceğini öngörüyoruz. Fakat otomatik fiyatlandırmadan dolayı petrolün bir başka değişkeni de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman düzenleme olabilir. Bu zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz.

"Elektrik ve doğalgazda sübvansiyonlar çok"

Elektrik ve doğalgazda sübvansiyonların ne kadar olduğu sorusu yöneltilen Bayraktar, "Çok. Özellikle elektrikte ve doğalgazda yaklaşık yüzde 50’lik bir sübvansiyon söz konusu meskenlerde. Devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor" dedi.

"Hedefimiz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörü bu yıl içinde devreye almak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin takviminde aksilik olup olmadığını ele alan Bakan Bayraktar şunları söyledi:

Sahada dört tane reaktörün inşası devam ediyor. Aynı anda devam ediyor. İlk lisansı alan ilk reaktör bunlardan biraz daha ilerlemiş durumda. Bizim hedefimiz 2024 yılı içinde bu reaktörü devreye alabilmek. Elbette nükleer alan özel bir alan. Tasarımından uygulamasına kadar, takibinden kontrolüne, denetiminden testlerine kadar birçok uluslararası standardın olduğu bir alan. Bunların hepsini adım adım yapmanız gerekiyor. Burada süreçleri kısaltabilmek mümkün değil. Herhangi bir inşaattan bahsetmiyoruz. Onun için biz de emniyetten, yani nükleer güvenlik alanından hiçbir şekilde sarfınazar edilmeden (vazgeçilmeden), onu önceliklendirerek bu çalışmayı yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde santrali devreye almak.

"2024’te Karadeniz’de keşif yılı olabilir"

Karadeniz gazı konusunda keşifler noktasında planları olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 bu anlamda yeni bir keşif yılı olabilir. Herhangi bir sondaj yapmadan, ümidimizin olduğu sahalar olsa da herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Yeni keşif haberlerini Karadeniz’den sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.

"2024 yılı hem Sakarya’da hem Gabar’da üretimi artırma yılımız"

Bakan Bayraktar, yeni yıla Şırnak’ın kuzeydoğusunda yer alan Gabar Dağı’nda girdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

Çok özel bir bölge. Şırnak, güzel insanların olduğu bir yer. Yıllarca terörle insanların huzur içinde olamadığı bir yer. Şimdi, dağlarda muazzam bir çalışma var. Yaklaşık günlük 33 bin varile ulaştığımız bir bölge. 27 tane sondaj kuyumuz orada. Yoğun bir üretim var, yoğun bir çalışma var. Sondaj kuyularını açabilmek için yol yapıyoruz. Şu anda üretimimiz iyi gidiyor. 2024 yılı hem Sakarya’da hem Gabar’da üretimi artırma yılımız. 2024 yılı için Gabar hedefimiz 100 bin varile çıkmaktı. 2024 yılı sonunda bu rakama ulaşmış olacağız. Bu ülkemiz için önemli bir aşama. Bölge maden yönüyle de çok zengin. Yenilenebilir yönünden de çok gelişmiş. (Beytüşşebap’ta yer alan) Kato Dağı’nda çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Orada da 250 megavatlık bir rüzgar projesi geliştirebileceğiz. Enerjinin bütün alanlarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Gabar ve Şırnak bölgesi bizim için fevkalade önem arz ediyor.

"Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var"

"Vatandaşlar, şarj istasyonlarının yeterli sayıda olmadığından yakınıyorlar. Bu ne zaman yoğunlaşacak?" sorusu üzerine Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: