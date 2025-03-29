Alparslan Bayraktar: Gabar, Türkiye'nin petrol üssü oldu

AA & Ensonhaber

Beraberinde İstanbul ve Ankara'da maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinde okuyan üniversite öğrencileri ile Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Bülent Sadioğlu-8 Sahası Koca Yusuf Kulesi'nin bulunduğu alana gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin'den brifing alarak sahada incelemede bulundu.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Ramazan ayının sonuna geldiklerini, Gabar'da yeni sahalarından biri olan Bülent Sadioğlu Sahası'nda yeni üretim lokasyonunda bulunduklarını söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ"

Kulenin milli enerji ve maden politikasının en önemli yerleştirme hedeflerinden birinin canlı örneği olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

Adına 'Koca Yusuf' dediğimiz çok güçlü bir kuleyle bu sahada, bu lokasyonda sondaj çalışmaları yapıyoruz. Gabar keşfi 2021 yılı eylül ayından beri milletimizin büyük bir ilgiyle takip ettiği, bütün ülkemize büyük bir heyecan uyandıran çok önemli bir proje, çok önemli bir petrol keşfi. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Çok kısa bir sürede burada, bugün itibarıyla günlük 80 bin varili aşan bir üretime çok şükür erişmiş durumdayız. 99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Bu Türkiye'deki bütün kuyu verimliliği açısından en yüksek verimlilikte olduğumuz sahalar anlamına geliyor. Aynı zamanda çok kaliteli bir petrol üretiyoruz bu sahalarda. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitirme, doğal gaz ve petrol aramacılığında 2016 yılı sonrasında açtığımız yeni dönemde hem Sakarya Gaz Sahası hem Gabar'da ürettiğimiz petrolle beraber dışa bağımlılığımızı düşürme noktasında büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. Gabar sahası şu anda üretimimiz yıllık bize yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük, bir kazanç anlamına geliyor. Aynı zamanda bu kadar miktarda ithal edeceğimiz petrolü de ithal etmekten bizi önlemiş oluyor. Dolayısıyla çok anlamlı, çok önemli, ekonomik anlamda çok büyük bir proje. Onun ötesinde sosyal anlamda çok önemli bir proje.

Bu coğrafyanın geçmişte hep terörle anıldığını belirten Bayraktar, şimdi artık terörsüz Türkiye hedefiyle yürüdüklerini söyledi.

Terörden bu bölgeyi kurtardıkça buradaki çalışmaların hızlandığını ve neticelerini almaya başladıklarını vurgulayan Bayraktar, Gabar'ın potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğuna işaret etti.

"GABAR, TÜRKİYE'NİN PETROL ÜSSÜ OLDU"

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: