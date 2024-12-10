Alparslan Bayraktar: Gabar'da üretim günlük 61 bin varilin üzerine çıktı

DHA

Petrol ve doğalgaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler(PEMTEK) Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı(TPAO) işbirliğinde, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Altı oturumda, Üretim Sahası, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Servisleri ile Petrol Sektöründe Yapay Zeka ve Yazılım gibi başlıklarının ele alınacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yaptı.

Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Gabar’da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık" dedi.

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