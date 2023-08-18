Alparslan Bayraktar: İlk petrol sondajımızı Van’da vuracağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye yüzyılında Van'ın çok özel, çok müstesna bir yer olacağına vurgu yaparak, "İlk petrol sondajımızı Van’da vuracağız” dedi.

İHA

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Bayraktar, Van'ın Türkiye'nin enerji potansiyeli anlamında önemli bir il olduğunu ifade etti.

Bayraktar şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıkıyoruz. Türkiye yüzyılında enerjinin de yüzyılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21 yılda, AK Parti iktidarlarında enerjide nereden nereye geldiğimizi sizlerle konuşmak istiyoruz. Özellikle hepimizi ilgilendiren Türkiye'nin elektrikte, doğalgazda, petrolde, nükleerde yapmaya çalıştığı, enerjide ulaşmaya çalıştığı noktada Van'ın hakikaten çok önemli bir yeri var. Çünkü Türkiye'de Van, güneş enerjisi açısından potansiyeli en yüksek illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla bu potansiyeli bugüne kadar ortaya çıkarmak için projeler geliştirdik ama bundan sonra önümüzdeki beş yıl içerisinde bu projeleri artırarak devam edeceğiz. İnşallah Van Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa giden yolda çok önemli bir işlevi, görevi yerine getirmiş olacak. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde enerji üretimlerinde güneş enerjisi santrallerinde çok önemli yatırım fırsatları, projeler ilimizde gerçekleşecek. Elbette bunun istihdama katkısı, etkisi olacak. Burada bu ekonominin getirdiği canlılığı inşallah hep birlikte yaşayacağız.

"İlk petrol sondajımızı Van’da vuracağız"

Türkiye yüzyılında Van'ın çok özel, çok müstesna bir yeri olacağını vurgulayan Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Başka önemli hususlardan biri Türkiye'nin enerjide mutlaka tabi kaynaklarını yani madenlerini, petrol ve gazını ekonomiye kazandırması lazım. Bizim Van özelinde bu ildeki yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonraki keşifler sonrasında da üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramacılığında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız. Hem sizi hem de bütün milletimizi fevkalade memnun edecek diye düşünüyorum.

"Hala doğalgazın ulaşmadığı Saray, Başkale, Çatak, Özalp ve Bahçesaray ilçelerimize en kısa sürede doğalgazı götürme hedefimiz var"

Birinci öncelikli görevlerinin vatandaşa elektriği, doğalgazı, akaryakıtı kesintisiz şekilde ulaştırmak olduğuna dikkat çeken Bayraktar Bayraktar şöyle devam etti:

Zaman zaman elektrikte bazı şikayetler, beklentiler, istekler oluyor. Burada da yatırımları daha yaygın hale getirerek, arttırarak elektrikte daha kaliteli, kesintisiz hizmeti sunabilmek adına ilgili bütün şirketlerimizin temsilcileri burada hepsini talimatlandırdım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışacaklar. Artık elektriksiz bir dünyada yaşama şansımız yok. Elektrik, enerji demek, hayat demek. Bütün işlemlerimizde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik her yerde olmak zorunda. Zaman zaman yapılan şikayetlerde şunu da biliyoruz. Talepler artmış durumda. Yüzlerce köyümüz var, o köylerin daha da ötesinde yaşam alanları var ev oralarda da daha önce aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik ısınma ve başka ihtiyaçlar için de kullanılıyor. Talep ciddi şekilde artmış durumda. Buna uygun alt yapımızı geliştireceğiz. Doğalgaz, AK Parti iktidarında şehrimize geldi. Hızlı bir şekilde doğalgazı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hala doğalgazın ulaşmadığı Saray, Başkale, Çatak, Özalp ve Bahçesaray ilçelerimize en kısa sürede doğalgazı götürme hedefimiz var. Özalp'e 2023'te taşımayla doğalgazı vereceğiz. 2024'te Saray ve Başkale hedeflerimiz var. Taşımayla geçici bir süre vatandaşlarımıza doğalgazı götüreceğiz.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.