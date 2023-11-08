Alparslan Bayraktar: İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazze'de ateşkes yapılmadan, Türkiye'nin İsrail ile hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini belirtti.

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İsrail'in Gazze'de başlattığı vahşet devam ediyor...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 33. gününde artarak devam ederken Türkiye, İsrail'e dozu her geçen gün artan tepkilerini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber yayınında enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı"

İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sonrasında Türkiye ile İsrail arasındaki enerjiyle ilgili muhtemel projelerin durumuna değinen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin, insanlık dramının yaşandığı ortamda, herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, acaba Gazze'nin elektrik, su, gıda ihtiyacını nasıl giderebiliriz, bu olabilir. Tek proje bu olur.

Bakan Bayraktar, Filistin'in kendisi için özel bir yerinin olduğunu dile getirerek, 2016'dan sonra İsrail tarafıyla yapılan görüşmelerde, Filistin'e elektrik götürülmesi projelerinin ele alındığını anımsattı.

"O insanları tekrar normal hayatlarına döndürebiliriz"

Gazze saldırısı sonrasında bölgede hayatın durduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: