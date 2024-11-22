Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile görüştü

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'a katıldı.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile doğalgazda işbirliği ve bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasını görüştü.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Şahbazov ile görüştüğünü bildirdi.

GÖRÜŞMEDE BİRÇOK KONUNUN ÜZERİNDE DURULDU

Görüşmede mevcut yoğun doğalgaz işbirliğini daha ileri taşımak için doğal gaz arzını artırma imkanları ile Hazar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yeni sahalarda gerçekleştirebileceği faaliyetleri değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Ayrıca Nahçıvan dahil bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitemizin artırılması üzerinde durduk." ifadesini kullandı.