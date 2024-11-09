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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’le Hafta Sonu'nun konuğu oldu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Oruç Reis'in Somali'deki çalışmalarına da değindi.

"Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi." diyen Bayraktar akabinde süreci anlattı ve şu ifadelere yer verdi:

"İLK KEZ KENDİ GEMİLERİMİZLE BAŞKA ÜLKELERDE BU FAALİYETLERİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde ailesiyle birlikte oralara gitti. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız. Oruç Reis, gemi olarak Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk.

"6,7 AY VERİ TOPLAMA SÜRECİ"

Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli.



Somali denizlerindeki aramamızın özünde petrol var. İlk etapta sismik yapıyoruz. Biz bu işi dünyadaki bütün uluslararası petrol arama şirketleri nasıl yapıyorsa aynı standartta yapıyoruz. Şimdiden şunu bulacağız, bunu bulacağız demiyoruz.



Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz.

"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

"DENİZLERDE YAPILAN EN BÜYÜK KEŞİF..."

Karadeniz gazı 2020 yılında denizlerde yapılmış en büyük keşif. Oraya giden yola da değinmekte yarar var. 2016 yılından sonra aramacılıkta paradigma değişikliğine gittik. Karadeniz'de aramalarımız aslında var. 2005-2011-2014'te var. 2016'da stratejiyi değiştirelim dedik. Bu değişimin etki ve neticesini 2020 yılında Fatih Gemisi'nin TUNA 1 kuyusuna yaptığı sondajda aldık.



2021 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Filyos'a biz o gazı getirdik 170 km mesafeden. Gazı biz geçtiğimiz yıl Ağustos sonu itibariyle doğal gaz şebekelerimize verdik. 7 milyon metreküpe geldik. 2.8 milyon hanenin doğal gazı kendi gazımız olarak üretiliyor.

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"ULUSLARARASI ORTAKLIKLARA AÇIĞIZ"

8 milyon metreküp gaz üretiyoruz, 20 milyon hanemiz var, 3 milyonu kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda. İlk fazda üretimimiz 9-10 milyon metreküpe çıkması gerekiyor. Yıllık 3,5 milyar metreküplük üretimi ifade eder.



Singapur'dan gelen gemi ikinci faz ilave 10 milyon metreküplük getirecek. Şu anda deniz tabanındaki derinlikte kuyu başlarından gazı karaya taşıyoruz, karada işlemden geçiriyoruz. Gemiyle deniz tabanından deniz yüzeyine alıp karaya göndereceğiz ve direkt şebekeye bağlayacağız.



Somali'ye gittiğimizde uluslararası bazı şirketler "Somali'de olsak sizin gemilerinizden istifade edebilir miyiz" çağrıları geliyor. Uluslararası ortaklıklara açık olduğumuzu ifade ediyoruz.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEMİZ LAZIM"

Sayın Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır. Bizim Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılığı bitirmemiz lazım. Sanayimizin çok katma değerli ürün üretmesi lazım. İşi jeopolitik tarafına hiç girmeden bahsediyorum. Bu dokümanda hedef yerli kaynaklar, yenilenebilir kaynaklar.



Tüm bunları içeren bir doküman. Yerli kömürde dışa bağımlılığı düşürmede herhangi bir enerji kaynağına hayır deme lüksü yok. 3 birim enerjinin 2'sini ithal ediyoruz.



Türkiye'nin ihtiyaçları var, nüfusu büyüyen, ihtiyaçları artan, şehirleşmesi devam eden bir ülke. Bu ülkenin enerji ihtiyaçları artmaya devam ediyor. Nükleerde büyük ölçekli santrallere baktığımızda Rusya, Çin, Güney Kore önemli bir ülke nükleerde.