Alparslan Bayraktar: Suriye'deki enerji ihtiyacını karşılayacağız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak iç ve dış siyasetteki enerji konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına dair önemli açıklamalar yaptı. Suriye'deki durumun Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çeken Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Suriye’de yaşamın normale dönmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti:

Elektrik, günümüzde vazgeçilmez bir kaynak. Suriye'nin enerji altyapısı ise büyük ölçüde yetersiz. Birçok alanda çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Suriye'deki enerji sorununa yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Bakan, Türkiye’nin bu alanda aktif bir şekilde yer almayı hedeflediğini söyledi.

"SURİYE'DE ENERJİ İHTİYAÇLARINI TESPİT ETTİK"

"Suriye'deki enerji altyapısının eksikliklerini gidermek için heyetlerimizi gönderdik ve bölgenin ihtiyaçlarını tespit ettik" diyen Bayraktar, Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Bayraktar, Suriye'nin istikrarını koruyan bir yapıyı desteklediklerini vurgulayarak, "Bazı bölgelerde altyapıların acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Mobil jeneratörlerle elektrik sağlanan bölgelerde iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"FARKLI ÜLKELERİN KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Ayrıca, Bayraktar, Suriye'yi yakında ziyaret etmeyi planladığını ve uluslararası yaptırımların kalkmasının önemine değindi: "Uluslararası bir konferansla farklı ülkelerin bu sürece katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapılacak yatırımlara imtiyazlar da devreye girebilir."

"ELEKTRİK VE AKARYAKIT VERİYORUZ, YAKINDA DOĞAL GAZ DA İHRAÇ EDECEĞİZ"

Suriye'de enerji sektöründeki zorluklara dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye ile devam eden enerjimiz var. 2017'den beri Suriye'ye elektrik ve akaryakıt ihraç ediyoruz. Orada yerelde firmalar var. Bizden satın alıp dağıtım yapıyorlar. Bunu daha güneye nasıl götürebiliriz arayışı içerisinde olacağız. Suriye'deki yaptırımlar kalkmalı. Ülkelerin beyanları gelmeye başladı. İş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Özel sektörün devrede olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Halep'te elektrik yok. Orada tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Kontrolümüzdeki yerlerde bunlar hala ayakta. Önümüzdeki 6 ayda Halep'i rahatlatabiliriz bu konuda. Halep'teki elektrik için ihtiyaç olan doğalgaz verilebilir. Özel sektörü işin içerisine sokmaya çalışıyoruz. Halep'ten sonra doğalgaz boru hatları var. Halep'e ulaşmak önemli. Halep'e ulaştıktan sonra güneye Şam'a doğru rahat gidebilirsiniz. Uluslararası finansman buraya gelebilir. Özel sektör bu finansmanı bulduğu zaman uzun dönemli imtiyazlarla harekete geçebilir. Yeni santrala ihtiyacımız var. 20-25 yıl elektrik alım garantisiyle yapılabilir. Ödemeyi Suriye yapacak. Şu an dizel jeneratörle elektrik sağlıyorlar. Bundan daha uygun modeller üzerinde duruyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz.

"ALTYAPI İÇİN 400-500 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

Suriye’nin enerji alanındaki fotoğrafını çektiklerini belirten Bayraktar, bu kapsamda yapılacak çalışmalar için uluslararası finansmanın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Suriye'nin altyapı ihtiyacı hakkında BM’nin son yaptığı çalışmaya işaret ederek, şunları söyledi:

Suriye’nin altyapı yatırımlarına 400-500 milyar dolar arasında bir bütçe gerekiyor. Bununla birlikte, Suriye’nin kendi kaynaklarını kullanarak yapacağı yatırımlar da önemli.

"SURİYE, PETROL ÜRETİMİYLE CİDDİ BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİR"