Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendisle Gabar'daki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, burada kadın mühendislerle sohbet etti.

"MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI" VURGUSU

Bayraktar, daha sonra burada düzenlenen "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları işi ülkenin milli güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak gördüklerini belirtti.

"ÜLKEMİZİN ENERJİ İHTİYACI HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Enerjisiz bir hayatın mümkün olmadığını ifade eden Bayraktar, "Bazen bize diyorlar ki, 'Bu işi biraz abartmıyor musunuz?' Hayır abartmıyoruz. Buradaki mühendis arkadaşlarımız bizi çok daha iyi anlayacaklardır. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Ülkemizin de enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor." dedi.

Petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Bayraktar, kararlılık, azim ve inançla bunların neticelerini almaya başladıklarını bildirdi.

KADIN MÜHENDİSLERİN SORULARINI YANITLADI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da Türkiye'nin farklı illerinden kadın mühendislerle buluştuklarını kaydetti.

Aralarında Gabar'da görev yapan kadın mühendislerin de bulunduğunu belirten Ercan, "Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kadınlara verdiği özel destekten dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Gabar'da kadınlarımızın, çocuklarımızın sesinin yükselmesi hepimiz için ayrı anlam içeriyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, daha sonra kadın mühendislerin sorularını yanıtladı.




