Alparslan Bayraktar: Yeni YEKA modeliyle 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA RES-2024 yarışmaları düzenledi.

YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada öemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "1200 megavatlık rüzgar santrallerinde yaklaşık 4,5 milyar kilovat/saat elektrik üreteceğiz. 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız" dedi.

"SON 22 YILDA ENERJİ TALEBİMİZ 3 KATINA ÇIKTI"

Söz konusu yarışmaların Türkiye'nin enerji sektörüne ve ekonomisinin büyümesine duyulan güveni gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

Son 22 yılda enerji talebimiz 3 katına çıktı. Biz, bir yandan bu artan talebi karşılamak için çalışırken elbette dışa bağımlılığımızı azaltmak için de tedbirler alıyoruz. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarımız bizim açımızdan çok önemli. Bugün, son 22 yılda neredeyse 33 bin megavata çıkardığımız ve Türkiye'deki tüm hane halkının ihtiyacını karşıladığımız rüzgar ve güneş santrallerimize yenilerini eklemek üzere bir yarışma düzenledik.

"CARİ AÇIĞI AZALTMASI BAKIMINDAN YENİ BİR MODEL OLUŞTURDUK"

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta 5 ayrı bölgede 1200 megavat kapasiteli rüzgar YEKA yarışmalarını tamamladıklarını aktaran Bayraktar, "Sadece Türkiye'de enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesine odaklanmıyoruz. Aynı zamanda, kullanılan ekipmanların da Türkiye'de üretilmesi, bu anlamda istihdam, üretim ve ihracata katkı yapması açısından, cari açığı azaltması bakımından yeni bir model oluşturduk. Bu modelin bir örneğini bugün gerçekleştirdik." dedi.

"YEKA MODELİNİ DE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş santrallerinden karşılandığını vurgulayarak, bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin 2035'te yenilenebilir enerji hedeflerini açıkladığını anımsatan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, devamında şöyle dedi:



Bu hedefe ulaşmak için depolamalı kapasite tahsislerimiz, gerek sanayicilerimizin, ticaret erbabının öz tüketim amaçlı projeleri bir taraftan geliştiriyoruz.. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıların daha büyük ölçekli projeler geliştirmesi açısından YEKA modelini de hayata geçirmeye devam ediyoruz.

"1200 MEGAVATLIK KAPASİTE İÇİN 18 KAT TALEP GELDİ"

YEKA projelerinde yeni bir modele geçildiğini belirten Bayraktar, "Bu modelde, yatırımcıların belirli bir taban fiyat üzerinden yarışmayı tamamlaması öngörülüyor. Yarışma ve rekabetin devam etmesi durumunda ise süreç, YEKDEM'e ödenecek katkı bedelleri üzerinden ilerliyor." dedi.

Bayraktar, yarışmaların büyük bir rekabet içinde gerçekleştiğinin altını çizerek,"1200 megavatlık kapasite için 18 kat talep geldi ve yaklaşık 40 firma teklif verdi. Rekabetçi bir ortamda yapılan yarışmalar sonucunda megavat başına ortalama 100 bin dolardan toplam 120 milyon dolarlık bir katkı payı, sözleşme imzalandıktan sonraki bir ay içinde YEKDEM mekanizması aracılığıyla devlete ödenecek. Bu ihalenin bu denli rekabetçi olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU UCUZ ENERJİYİ VATANDAŞLARIMIZA YANSITMIŞ OLACAĞIZ"

Yeni YEKA modelinde, proje devreye girdikten sonra 6 yıl boyunca piyasaya satış imkanı bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3,50 sent/dolar kilovatsaat bedeliyle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız." diye konuştu.

"8 MİLYAR DOLARLIK GAZ İTHALATI ÖNLENECEK"

Bayraktar, yarışmaya konu RES'lerde 4,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının buralardan karşılayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Yenilenebilir enerji olduğu için bir ithalat söz konusu değil. Bu anlamda 800 milyon metreküplük doğal gaz ithalatını önlemiş olacağız. Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız.

"50 BİN KİŞİYE YEŞİL İSTİHDAM İMKANI SAĞLADIK"

Bu kapsamda Türkiye'de rüzgar enerjisine 1,2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirileceğini bildiren Bayraktar, "Yerli ekipman üretimine yönelik bugüne kadar sağladığımız desteklerle üretici sayısını 27'den 500'e çıkardık. Bu süreçte, 50 bin kişiye yeşil istihdam imkanı sağladık." dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerji yarışmalarında yerlilik şartından ödün vermediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: