Alparslan Bayraktar: Yusufeli Barajı'ndan 2,5 milyon haneye elektrik verilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunarak, "Yaklaşık 2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek" dedi.

DHA

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretler için Artvin'e geldi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, burada açıklamalarda bulundu.

"2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek"

Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada 'Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapacak en müstesna, en güzel projelerden birini incelemeye geldik. Burada Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinde yerinde incelemelerde bulunduk, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 588 megavatlık bir kurulu güce sahip hakikaten mühendislik açısından, uygulanan teknik, yenilikler açısından dünyada literatüre girecek bir projeyi yerinde görme fırsatımız oldu. Burada yılda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek.

"Çok önemli bir örnek"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma noktasında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin önemine değinen Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Bizim 'Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapma hedefi doğrultusunda gerçekleştireceğimiz projelerden en önemlisi olan, yenilenebilir projelere, yerli kaynak kullanacağımız projelere çok önemli bir örnek. Dolayısıyla ben burada bu projenin hayata geçmesinde, esasında bu işi vizyon olarak, hedef olarak bize koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu projede emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten ülkemize müstesna bir eser kazandırıldı ve bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma anlamında çok önemli bir adım atılmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Testlerimiz başlamak üzere. Hem ıslak hem de kuru testlerden sonra hedef kota 4 metre daha yükseldiği zaman inşallah bu tesiste elektrik üretmeye başlayacağız ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok önemli miktarını buradan karşılamış olacağız.

Açıklamalarının ardından ilçeden ayrılan Bakan Bayraktar, Artvin Valiliği'ne ziyareti sonrasında, partisinin il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelip, STK temsilcileriyle de toplantıda buluşacak.